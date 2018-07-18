"Какая горячая!": Настя Каменских поразила фанатов дерзким образом

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась жарким фото с последней фотосессии.

На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в кожаной куртке с открытыми плечами и юбке с разрезом на бедре. Волосы артистка распустила, и сделала аккуратные кудри, образ она дополнила не массивными серьгами.

Поклонники остались в восторге от жгучего образа певицы, отметив красоту фигуры и сексуальность Каменских.

"Какая горячая!", "Настя, ты бомба!", "Волосы просто космос", "Вау... Бомба фото", "Худая-то какая!", "Секси", - засыпали комплиментами артистку подписчики.

Ранее Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в обтягивающих лосинах.