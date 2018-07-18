"Пропала учеба!": Олег Винник стал преподавателем университета

Популярный украинский исполнитель Олег Винник стал преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств.

Об этой новости на своей странице в Facebook сообщил ректор учебного заведения Михаил Поплавский.



"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!", - написал Пополавский.

Пользователи Facebook принялись активно комментировать такую новость, они уверяли, что теперь студентки университета будут думать совершенно не об учебе.

"Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!", - отметила Ирина Фастовец-Золомихина. "Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру", - заверил Юрий Иванисько.

Ранее Олег Винник появился на обложке журнала.