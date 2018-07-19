"Телочка-метелочка". В Сети раскритиковали фото Ани Лорак в соблазнительном наряде

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в платье без бретелек с глубоким вырезом и высоким разрезом на бедре.

Снимок в соблазнительном наряде артистка опубликовал на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 66 тысяч лайков.

Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Телочка-метелочка", — считает kozubowskiy_sergey.

"Капец, Каролина... да увольте вы фотографа наконец!!!", — написала natalinuzhna. "Даже Лорак можно испортить!", — отметил rudnik9623.

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам артистки, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".