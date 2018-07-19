"Жаль, что вы не любите шампунь для волос": фанаты разнесли Волочкову за неухоженный вид

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами новым фото, которое они тут же раскритиковали.

На своей странице в Instagram балерина выложила снимок, на котором позирует в самолете с букетом цветов. Для перелета она выбрала платье с цветочными узорами и обувь на высоком каблуке. Волосы артистка распустила, и зачесала за уши.

Именно на состояние волос и обратили внимание подписчики – они посчитали, что балерина выглядит крайне неухоженно.

"Жаль, что вы не любите шампунь для волос...", "Как богатая и знаменитая дива может так выглядеть?", "Смотрю на Волочкову, а фигуры то нет. Таз и талия одного параметра", "*бло-то вон как заплыло с ночных посиделок, совсем не бережешь себя", - критиковали юзеры.

Ранее голая Волочкова поделилась пошлым фото, и ей не стыдно.