Американская модель покрасовалась в дерзком образе с необычным цветом волос, фото

Известная американская бикини-модель Алексис Рен в Интернете поделилась фотографией, на которой в Японии запечатлена в дерзком образе и с необычным для нее цветом волос — алым.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 533 тысяч лайков.

На фото девушка позирует сидящей на корточках, в приспущенной куртке, надетой на топик, в штанах и в кроссовках.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.