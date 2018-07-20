В России умерла первая жена Владимира Высоцкого

В пятницу утром, 20 июля, в российском Нижнем Тагиле ушла из жизни народная артистка РФ, актриса местного драматического театра имени Д.Мамина-Сибиряка Иза Высоцкая (в девичестве Мешкова, по первому браку — Жукова).

"Сегодня не стало Изы Константиновны Высоцкой. Она скончалась в 05.30 утра у себя дома. Вероятнее всего из-за проблем со здоровьем. Это не был несчастный случай. В этом сезоне она полноценно работала. В последний раз наш коллектив виделся с ней в четверг, 19 июня, на закрытии сезона. Здоровье ее часто подводило, но когда она выходила на сцену — танцевала и была очень яркой", — рассказали ее коллеги по театру.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в Горьком. Она была первой женой легендарного советского поэта, артиста и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого (с 25 апреля 1960 по 1965 год).

Она написала две книги воспоминаний о своем знаменитом супруге, в том числе и биографическую "С тобой… без тебя…".

Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году. Работала актрисой в Киеве (Театр им. Леси Украинки), в Ростове-на-Дону, Перми, Владимире и Лиепае.

Напомним, ранее сообщалось, что Марина Влади продала вещи и фотографии, связанные с Высоцким, на торгах парижского аукционного дома Drouout за 200 тыс. евро.