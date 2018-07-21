"Стеснительная" Ким Кардашьян покрасовалась точеной фигурой в купальнике

Знаменитость поразила фанатов тонкой талией.
Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст поделилась с поклонниками пикантным фото в купальнике.
На своей странице в Instagram звезда позирует в белом купальнике у бассейна, демонстрируя подтянутую фигуру.
"Я очень стеснительная", - с сарказмом прокомментировала знаменитость.
Поклонники обратили внимание на невероятно тонкую талию Ким – они обвинили ее в использовании фотошопа.
"Мне бы понравилось это фото, если бы тут не было столько фотошопа", "Ким, кого ты обманываешь?", - писали юзеры.
Ранее Ким Кардашьян продемонстрировала аппетитные ягодицы с разных ракурсов.