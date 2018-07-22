В США запустят новую "Баффи – истребительницу вампиров": детали

22 июля 2018, 10:52

В работе над сценарием примет участие и автор идеи оригинального сериала Джосс Уидон

У сериала "Баффи" появится продолжение.

Кинокомпания 20th Century Fox объявила о возобновлении популярного в своей время сериала "Баффи – истребительница вампиров".

Написания сценария доверили писательнице Монике Брин. Также в этой работе примет участие и автор идеи оригинального сериала Джосс Уидон, пишет Hollywood Reporter.

А вот об актерах нового сезона (предварительно сообщается, что новая версия станет продолжением сюжетной линии оригинала) пока что ничего не известно. Однако ходят упорные слухи, что на главную роль на этот раз возьмут темнокожую актрису.

Напомним, в оригинальной "Баффи" (снятой по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года), которая стартовала в 1997 году, главную роль истребительницы сыграла Сара Мишель Геллар. Всего было выпущено 7 сезонов.

Ранее авторитетное американское издание Time обнародовало свой топ лучших сериалов 2018 годаВ список вошли 7 телепроектов. 

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

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