Чем рулила? Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат на гидроцикле

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами новыми фото с отдыха в Анталии, Турция.

На своей странице в Instagram балерина выложила снимки, на которых она позирует в шпагате. На одном фото она разместилась на гидроцикле, чем вызвала недоумение у подписчиков – зачем нужно было таким образом забираться на водный транспорт, и чем тогда рулить?

На другом снимке она покрасовалась вертикальным шпагатом стоя у беседки. Подписчики по-разному отреагировали на фото, большинство возмутились однообразности фото балерины на отдыхе.

"Это у Насти как в пословице про мужчин: седина в бороду бес в ребро, только... В другое место", "Вульгарщина. Ну сколько можно демонстрировать свое причинное место. Тошнит уже", "Ну воооот, привычное глазу фото, а то предыдущее на пляже вводит в ступор-Настя в купальнике и ноги не врастопырку…", "Ужасная фигура, ни талии, ни бедер", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова выложила фото топлес, голышом, и "ушла в отрыв" на отдыхе.