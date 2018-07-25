"Сисястая кисуля". Алина Гросу покрасовалась в стильном уличном образе

Украинская певица Алина Гросу поделилась с поклонниками серией фото, на которых она позирует в образе в стиле street style.

На своей странице в Instagram певица выложила снимки, на которых она изображена в белой майке, джинсах и массивных кроссовках Balenciaga. Образ артистка дополнила курткой, завязанной на поясе, и желтыми очками.

"Больше нет огня", - кратко подписала певица, сопроводив фото хештегом "3 августа", намекая на релиз новой песни.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили образ певицы, другие же раскритиковали за выбор обуви.

"Моя любимая сисястая кисуля", "Маленька Бджилка уже не та ", "Алина, этот фотосет весь огонь!", "Очень стильно и ярко", - комментировали юзеры.

Ранее Алина Гросу похвасталась выразительным бюстом.