Фотосессия Рианны для Vogue Paris попала в плагиатный скандал

Фотосессия популярной исполнительницы Рианны для журнала Vogue Paris, снятая немецким фотографом Юргеном Теллером, стала объектом резонансного разоблачения в Сети.

Как пишет artnet, Теллер стал одним из трех фотографов, которым было поручено снимать поп-звезду для обложки и редакционной статьи Vogue Paris.

Художник решил создать фотосессию в стиле 1970-х годов. На фото Рианна одета в пеструю одежду и использует яркие аксессуары, ее снимки смотрятся необычными из-за техники коллажа.

После выхода журнала пользователи Twitter заметили сходство работы Теллера и художницы Микален Томас.

"Теллер точно не может сказать, что он не знает этих работ", - комментировал арт-критик Антуан Сарджент в Twitter, назвав работы Теллера "плохой копией" творчества Томас.

Другие пользователи пишут, что художник знал о существовании таких фоторабот и намеренно снял Рианну, используя чужую идею.

Напомним, Рианна выпустила свою коллекцию эротических аксессуаров "Xccessories". Модные вещи уже появились на сайте Savage x Fenty.