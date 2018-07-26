"Украсть – плохо": Макаревич предложил России купить Крым

Аннексировав Крым Россия попросту "украла" полуостров у Украины, заявил популярный российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

При этом музыкант в эфире "Эхо Москвы" рассказал, как РФ могла решить проблему с полуостровом.

"Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны... И я бы туда с удовольствием ездил... Украсть — плохо, а купить — хорошо", — подчеркнул Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич заявлял о том, что Крым является оккупированной территорией.