Памела Андерсон рассказала о своих опытах в групповом сексе

Легендарная американская актриса и бывшая звезда журнала Playboy Памела Андерсон призналась, что крайне недовольна своими опытами в групповом сексе.

"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми. Один, правда, мечтал о том, чтобы я была с другой женщиной, а он наблюдал. Иногда это звучит соблазнительно", —заявил она в интервью порталу Dazed.

По словам Андерсон, она слишком романтическая натура для таких сексуальных экспериментов с различными партнерами. "Но я слишком романтична для этого. Мне не нравится секс без любви и обязательств", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Памела Андерсон разделась для рекламы нижнего белья, а также поучаствовала в откровенной фотосессии с украинским танцором Сергеем Полуниным.