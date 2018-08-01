Алина Гросу покрасовалась стройными ножками в стильном образе

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у них восторг.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в оверзайз свитшоте и высоких черных ботфортах

Меньше чем за сутки снимок набрал больше 6 тысяч лайков, и десятки одобрительных комментариев.

"Ты очаровашка!", "Ноги супер", "Девочка из моего детства. Какая уже взрослая!", - восхищались поклонники.

Ранее Алина Гросу покрасовалась в стильном уличном образе.