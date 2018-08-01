Алина Гросу покрасовалась стройными ножками в стильном образе

Певица показала фото с архивной фотосессии.
Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у них восторг.
На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в оверзайз свитшоте и высоких черных ботфортах
Меньше чем за сутки снимок набрал больше 6 тысяч лайков, и десятки одобрительных комментариев.
"Ты очаровашка!", "Ноги супер", "Девочка из моего детства. Какая уже взрослая!", - восхищались поклонники.
Ранее Алина Гросу покрасовалась в стильном уличном образе.