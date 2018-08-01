Фигуристая Ким Кардашьян покрасовалась в мини-бикини

Знаменитость выложила пикантное фото.
Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст поделилась с подписчиками откровенным снимком.
На своей странице в Instagram она поделилась новым фото: Ким запечатлена в черном мини-бикини, принимая солнечные ванны.
Ким разместилась на лежаке, демонстрируя свои аппетитные формы.
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Меньше чем за сутки снимок набрал около 2,5 миллионов лайков.
Ранее Ким Кардашьян решила отказаться от нижнего белья.