Фигуристая Ким Кардашьян покрасовалась в мини-бикини

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст поделилась с подписчиками откровенным снимком.

На своей странице в Instagram она поделилась новым фото: Ким запечатлена в черном мини-бикини, принимая солнечные ванны.

Ким разместилась на лежаке, демонстрируя свои аппетитные формы.

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Меньше чем за сутки снимок набрал около 2,5 миллионов лайков.

Ранее Ким Кардашьян решила отказаться от нижнего белья.