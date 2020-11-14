"Черные черешни": полуголая Аделина Дели взбудоражила фантазию

Украинская танцовщица, которая принимает участие в Танцах со звездами, Аделина Дели презентовала свою коллекцию одежды откровенными фото.
Горячая танцовщица Аделина Дели, которая принимает участие в шоу Танці з зірками 2020 с футболистом Сергеем Мельником, призналась, что запускает свою линию одежды - а конкретно - пижамы.
Аделина показала в своем Instagram фото своей продукции лично на себе - и поклонники по достоинству оценили и ее наряды и ее невероятную фигуру.
"Решилась запустить свой бренд . Хотелось сделать что то одновременно удобное и сексуальное для дома. Надеюсь у меня получилось. вскоре пижамки будут доступны к заказу", - пишет девушка.
На фото она позирует в черном бархатном наряде - крошечных шортиках и маечке, которые не прикрывают ее тело, а выставляют и подчеркивают самые "вкусные" места.
При этом, девушка показала небольшой ролик, на котором можно удостовериться, что наряд действительно удобно сидит, и очень приятный на ощупь.
"Чорні черешні солодші за червоні", "фото супер", "
"Ууфф какая попка:)", "Beautiful,Bella", "Я б тебе жаарив",
"красиво гламурно и секси женственно и удобно", "Малышка, с началом"
Напомним, Тина Кароль засветила соски в прозрачном белье на откровенном фото.