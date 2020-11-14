"Черные черешни": полуголая Аделина Дели взбудоражила фантазию

Алелина Дели / Instagram

Горячая танцовщица Аделина Дели, которая принимает участие в шоу Танці з зірками 2020 с футболистом Сергеем Мельником, призналась, что запускает свою линию одежды - а конкретно - пижамы.

Аделина показала в своем Instagram фото своей продукции лично на себе - и поклонники по достоинству оценили и ее наряды и ее невероятную фигуру.

"Решилась запустить свой бренд . Хотелось сделать что то одновременно удобное и сексуальное для дома. Надеюсь у меня получилось. вскоре пижамки будут доступны к заказу", - пишет девушка.

На фото она позирует в черном бархатном наряде - крошечных шортиках и маечке, которые не прикрывают ее тело, а выставляют и подчеркивают самые "вкусные" места.

При этом, девушка показала небольшой ролик, на котором можно удостовериться, что наряд действительно удобно сидит, и очень приятный на ощупь.

Алелина Дели / Instagram

Алелина Дели / Instagram

Алелина Дели / Instagram

Алелина Дели / Instagram

"Чорні черешні солодші за червоні", "фото супер", "

"Ууфф какая попка:)", "Beautiful,Bella", "Я б тебе жаарив",

"красиво гламурно и секси женственно и удобно", "Малышка, с началом"

Напомним, Тина Кароль засветила соски в прозрачном белье на откровенном фото.