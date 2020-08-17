Экс-холостячка Даша Квиткова показала раздетых подружек с девишника

Даша Квиткова / Instagram

Даша Квиткова из Холостяка показала пикантное фото с девишника в Турции. Даша похвалилась своими подружками - они все снялись в одинаковых бикини в бассейне.

Даша Квиткова в Instagram показала своих раздетых подружек после бассейна/

"Законно вообще иметь таких красивых подружек. Какой он, ваш идеальный девичник?", - пишет Квиткова в подписи к фото.

На фото Даша Квиткова с подругами продемонстрировала сочные формы в одинаковых крошечных черных бикини, выходя из бассейна в гостинице в Анталии в Турции.

Девушки продемонстрировали все достоинства своих фигур в крошечных нарядах, и поклонники Даши восхитились их красотой.

Даша Квиткова / Instagram

"Шикарные девушки! Все такие разные и красивые", "И прям все в чёрных купальниках. Это Вы договорились так??", "Ох Дашуха хитрюга - самую худую всторонку, а пышечек по ближе, на их фоне Богиня", "А законно иметь такую фигуру?", "Всі різні,але всі такі гарні", "Фото как с пинтереста", "Очаровательные девочки и каждая уникальна", - пишут в комментариях.

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