Дженнифер Лопес разделась догола для нового клипа

Легендарная певица / актриса давно, видимо, отбросила всякий стыд - за ненадобностью.
Известная латиноамериканская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала 133 миллиона своих фолловеров свежей "клубничкой".
На странице в социальной сети Instagram 51-летняя Лопес опубликовала крайне откровенный тизер своего нового клипа. В ролике она предстает перед зрителем совершенно обнаженной ‒ лишь прикрывая гениталии руками и ногами. Но фанаты могут всласть разглядеть соблазнительные формы знаменитости и ее плоский животик.
Авторами фотографий, из которых по большей части и состоит тизер, стал дуэт фотографов ‒ Мерт Алас и Маркус Пигготт. Очевидно, что Лопес готовит к премьере клип на трек In The Morning.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Дженнифер Лопес устроила незабываемое шоу на открытии Супербоула - главного турнира в американском футболе.
- Певица устроила проходку через всю сцену на коленях и засветила промежность.
Автор: Дмитрий Видоменко