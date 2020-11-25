Дженнифер Лопес разделась догола для нового клипа

Дженнифер Лопес / УНИАН

Известная латиноамериканская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала 133 миллиона своих фолловеров свежей "клубничкой".

На странице в социальной сети Instagram 51-летняя Лопес опубликовала крайне откровенный тизер своего нового клипа. В ролике она предстает перед зрителем совершенно обнаженной ‒ лишь прикрывая гениталии руками и ногами. Но фанаты могут всласть разглядеть соблазнительные формы знаменитости и ее плоский животик.

Авторами фотографий, из которых по большей части и состоит тизер, стал дуэт фотографов ‒ Мерт Алас и Маркус Пигготт. Очевидно, что Лопес готовит к премьере клип на трек In The Morning.

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Напомним, ранее Главред сообщал: