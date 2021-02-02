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Экс-Серебро показала трусы на провокационном фото

2 февраля 2021, 07:14

Бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук показала фото в прозрачном комбинезоне.

Катя Кищук
Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Российская певица Катя Кищук продемонстрировала в соцсети фото в прозрачном наряде и белом белье, принимая соблазнительные позы.

Катя Кищук в Instagram с белыми волосами и с серебристой помадой позировала на стуле. Она показывала свои упругие формы, которые не удалось скрыть под экзотическим нарядом, и поворачивалась к камере самыми эротичными сторонами.

"Всегда любовь", - пишет она под фото.

Катя Кищук
Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/
Катя Кищук
Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/
  • "Люблю",
  • "Огненная красотка",
  • "Снежная королева",
  • "Перепутал с Леди Гагой",
  • "Раздвинула красивые"
  • "Лол, это законно быть такой красивой?",
  • "Секси", - пишут ей в комментариях.

Ранее Леся Никитюк в крошечном бикини засветила сексуальные формы.

Катя Кищук новости шоу бизнеса
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