Экс-Серебро показала трусы на провокационном фото

Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Российская певица Катя Кищук продемонстрировала в соцсети фото в прозрачном наряде и белом белье, принимая соблазнительные позы.

Катя Кищук в Instagram с белыми волосами и с серебристой помадой позировала на стуле. Она показывала свои упругие формы, которые не удалось скрыть под экзотическим нарядом, и поворачивалась к камере самыми эротичными сторонами.

"Всегда любовь", - пишет она под фото.

Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

"Люблю",

"Огненная красотка",

"Снежная королева",

"Перепутал с Леди Гагой",

"Раздвинула красивые"

"Лол, это законно быть такой красивой?",

"Секси", - пишут ей в комментариях.

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