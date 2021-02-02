Экс-Серебро показала трусы на провокационном фото

Бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук показала фото в прозрачном комбинезоне.
Российская певица Катя Кищук продемонстрировала в соцсети фото в прозрачном наряде и белом белье, принимая соблазнительные позы.
Катя Кищук в Instagram с белыми волосами и с серебристой помадой позировала на стуле. Она показывала свои упругие формы, которые не удалось скрыть под экзотическим нарядом, и поворачивалась к камере самыми эротичными сторонами.
"Всегда любовь", - пишет она под фото.
- "Люблю",
- "Огненная красотка",
- "Снежная королева",
- "Перепутал с Леди Гагой",
- "Раздвинула красивые"
- "Лол, это законно быть такой красивой?",
- "Секси", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий