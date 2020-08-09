В сеть слили горячие фото Эмилии Кларк с отдыха

Эмилия Кларк / Instagram

Актриса Эмилия Кларк попала в объективы во время путешествия в Италию.

Фото с Эмилией Кларк опубликовал турецкий журнал Today Magazine в Instagram.

"Известная актриса Эмилия Кларк была замечена на отдыхе в Италии", - пишет издание.

На фото, которые попали в сеть, Эмилия Кларк замечена и в черной маске на улицах города и на пристани, а также Эмилию заметили в крошечном бикини после купания на лодке, которую они сняли с друзьями.

Девушка успела засветиться без белья в своей белой маечке и синих шортиках, а также продемонстрировать аппетитные формы под крошечным бикини после купания.

33-летняя актриса за время карантина не поправилась, а наоборот похудала, так что явно может вызвать зависть у многих модниц.

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