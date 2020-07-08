УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Попик": Ирина Шейк показала раздетое селфи перед зеркалом

Российская модель Ирина Шейк, которая живет и работает в США со знаменитыми брендами, поделилась пикантным фото на трендовую тему.

8 июля 2020, 13:52
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram

Российская модель Ирина Шейк сделала селфи перед зеркалом, а не в зеркало, так что сзади в зеркале продемонстрировала свои обнаженные сочные формы.

Ирина Шейк в Instagram сделала пошлое фото, чтобы показать новый купальник.

"Лето в новом invisiblebra (невидимом лифчке - Главред)", - пишет она.

На фото Ирина Шейк позирует в черном лифчике и трусиках. Крупным планом в объективе она сняла свою грудь, прикрытую лифчиком своего любимого бренда, а сзади в зеркале видно, что она позирует в черной комбинации, и в кадр попала сочная попа и стройная фигура Ирины Шейк.

Поклонники пришли в дикий восторг и от томного взгляда Ирины Шейк, и от зрелища ее фигуры в зеркале.

Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram

"Я вижу твою попу", "Свежа, как роза", "шейкарная", "Ирка, ну ты как обычно - хороша", "Попик", "Сначала увидела бра. А потом как увидела это отражение...", "отражение...", - пишут в комментариях.

Ранее Славия взбудоражила горячими фото

Сейчас вы просматриваете новость «"Попик": Ирина Шейк показала раздетое селфи перед зеркалом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение
14:11
Школьники Киева с сентября будут учиться дома: Кличко рассказал, сколько это продлится
13:52
"Попик": Ирина Шейк показала раздетое селфи перед зеркалом
13:51
Магнитная буря нагрянула без предупреждений: как себе помочь Видео
13:20
Взвоем от цен: как новые тарифы на электроэнергию отразятся на продуктах – эксперты Видео
13:06
В Минздраве рассказали, кто из украинцев может сделать бесплатный тест на COVID-19
13:05
Yuna 2020 перенесена на 2021 год - когда пройдет церемония
13:04
Порошенко "отличился" у здания суда, опубликовано видео Видео
12:42
Кофе с фекалиями - Чем можно заразиться, испив кофе на вокзале
12:40
Онлайн-выборы обойдутся в 250 раз дешевле "бумажных"- Владислав Савченко актуально
12:27
"Турция помогает деньгами": какие цены на отдых ждут украинцев Видео
12:23
"Украина в зеленой зоне": украинцам упростили въезд в одну из стран Европы
11:58
Волшебники Легенды Аркадии - сюжет, актеры и когда смотреть
11:46
Чат с волонтером Юрием Касьяновым
11:43
В ГБР сообщили о подозрении крупному чиновнику, пропустившему Порошенко на Мальдивы
11:41
Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом"
11:12
Болит низ живота: причины и опасные состояния
11:03
Украина закупит признанный в мире препарат против COVID-19 - МОЗ Видео
11:02
Почему все реформы в Украине обречены на провал мнение
10:41
Почему маски на зеркале заднего вида авто – смертельная опасность: эксперт дал ответ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять