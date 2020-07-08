"Попик": Ирина Шейк показала раздетое селфи перед зеркалом

Российская модель Ирина Шейк сделала селфи перед зеркалом, а не в зеркало, так что сзади в зеркале продемонстрировала свои обнаженные сочные формы.
Ирина Шейк в Instagram сделала пошлое фото, чтобы показать новый купальник.
"Лето в новом invisiblebra (невидимом лифчке - Главред)", - пишет она.
На фото Ирина Шейк позирует в черном лифчике и трусиках. Крупным планом в объективе она сняла свою грудь, прикрытую лифчиком своего любимого бренда, а сзади в зеркале видно, что она позирует в черной комбинации, и в кадр попала сочная попа и стройная фигура Ирины Шейк.
Поклонники пришли в дикий восторг и от томного взгляда Ирины Шейк, и от зрелища ее фигуры в зеркале.
"Я вижу твою попу", "Свежа, как роза", "шейкарная", "Ирка, ну ты как обычно - хороша", "Попик", "Сначала увидела бра. А потом как увидела это отражение...", "отражение...", - пишут в комментариях.
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