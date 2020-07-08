"Зажигательная девушка": Славия взбудоражила горячими фото

Славия / Instagram

Жена Дзидзьо Ярослава Хома, которая поет под псевдонимом Славія, показала невероятную фигуру в красном слитном купальнике.

Ярослава опубликовала свои фото в Instagram.

"С праздником Ивана Купала. С праздником всех Иванушек", - пишет она.

Ярослава позирует на носу катера в красном цельном купальнике а-ля "Спасатели Малибу", на одном фото она позирует с коктейлем, демонстрируя стройные ножки и округлые ягодицы, и идеальную фигуру.

На втором фото она сидит на катере, повернувшись спиной к фотографу, закинув ножку за ножку, сделав на них акцент.

Славія / Instagram

Славія / Instagram

"Запальна дівчина! Красуня", "І Вас зі святом", - пишут в комментариях.

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