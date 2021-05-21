Каменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное вино

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских презентовала свой новый альбом Красное вино в пятницу 21 мая. В эфире шоу Сніданок з 1+1 она рассказала, о чем ее главная песня альбома, и как снимались сексуальные танцы в ее новом клипе.

Телеведущим Людмиле Барбир и Руслану Сеничкину NK призналась, что на съемках можно было с легкостью убиться или что-то сломать на сцене.

"Мне бы хотелось, чтобы каждая песня нашла место в сердце каждого. Я бы хотела сказать этим альбомом, что каждая женщина разносторонняя. Но мы очень эмоциональные, настолько, что все свои эмоции показываем. И также я в этом альбоме показала себя", - рассказала Настя.

Кроме того, она объяснила, как снимала танцы для этого клипа.

Настя сказала что это был одним из самых сложных для нее клипов. Для создания эффектов пол залили на два сантиметра водой, а Настя танцевала на босоножках со шпильками и только чудом осталась целой и живой.

"Я не могла танцевать, у меня разъезжались ноги. У меня была мокрой юбка, потому что я и ложилась и садилась там", - добавила Каменских.

Напомним, что в 2020 году Настя Каменских дебютировала со своим мужем Потапом в шоу Голос країни, где они сидели на сдвоенном кресле. Потап уже ранее пробовал свои силы на шоу, но победу ожидал получить с помощью и советами своей жены.

Смотреть онлайн все выпуски шоу Голос країни можно на сайте 1plus1 video.