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Откровенное шоу варьете "Рояль" вернулось на сцену

30 июля 2020, 13:51

Вместе с ослаблением карантина, возвращаются и любимые шоу, за которыми так соскучились украинцы. Откровенное шоу варьете "Рояль" получило расписание.

Варьете
Варьете "Рояль" - расписание на август 2020 / Caribbean Club

Зрелищное и откровенное варьете-шоу "Рояль уже покорило сердца тысяч зрителей в 2019 году, и теперь возвращается на сцену столичного Caribbean Club Concert Hall. Первые показы после карантинного перерыва состоятся 14, 21 28 августа.

Caribbean Club представил в Киеве новый проект, который собирал аншлаги каждый раз. Варьете "Рояль" на время карантина прекратил выступления, и вот, снова вернулся на сцену.

"Мы на один вечер приглашаем зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого", - рассказывают организаторы шоу.

Варьете-шоу "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов с музыкальным сопровождением.

Лидер группы ВВ Олег Скрипка поделился своими впечатлениями после просмотра шоу: "Еще в давнем холодном Париже я когда-то мечтал, чтобы в Киеве тоже появилось настоящее кабаре. И вот "Рояль" - это действительно прекрасное кабаре. И наша публика уже знает формат и активно посещает бурлеск-шоу. В зале я видел людей, которые любят и понимают этот легкий жанр. Но здесь присутствуют важные вещи - открытость, теплота, искренность и, безусловно, яркие эмоции!".

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Известные мелодии, которые попадают к нему, приобретают новое звучание.

Хореографами-постановщиками шоу стали украинские танцовщицы, участницы проектов Танцую для тебя и Танцы со звездами на 1+1 — Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш. Режиссеры создали маленький кусочек Франции в Киеве.

Варьете "Рояль" возвращается на сцену - видео ютуб:

Шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей. Концертный холл уже начал продажу билетов.

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