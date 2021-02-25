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Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании

25 февраля 2021, 15:01

Уголовное дело против Жерара Депардье за изнасилование возобновили потому что суду предоставили видеозаписи секса.

Жерар Депардье
Жерар Депардье / Reuters

Жерару Депардье угрожает серьезное наказание из-за обвинений дочери его друзей в том, что он ее изнасиловал в 2018 году. Дело прекратили расследовать в 2019 году, но летом 2020 появились доказательства, из-за которых в феврале 2021 Депардье предъявили обвинения.

Как сообщает Daily Mail, причиной повторного рассмотрения дела стало видео, на котором запечатлены Жерар Депардье и его партнерша.

Кадры были получены сотрудниками судебной полиции, расследовавшими серию предполагаемых нападений, совершенных 72-летним актером в августе 2018 года.

Источники следователей, цитируемые французскими СМИ, теперь сообщили, что 72-летний Депардье был заснят во время полового акта, что видно на видеозаписи с камер видеонаблюдения, сделанной из его дома.

На записях 7 и 13 августа запечатлены девушка и Депардье, которые обсуждали перспективы карьеры девушки, а потом поднимались наверх для секса. Девушка объявила, что она страдала от тетании - судорогах из-за низкого уровня кальция, и не осознавала, что происходит.

Жерар Депардье утверждает, что все было сознательно. Адвокат актера уже пообещал, что скоро докажет невинность актера.

Ранее появилась первая реакция Жерара Депардье на обвинения в изнасиловании.

Напомним, расследование было возобновлено летом 2020, после чего в декабре было возбуждено уголовное дело. Причина возобновления дела не называлась до конца февраля.

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