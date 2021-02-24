Жерар Депардье ответил на публичное обвинение в изнасиловании

Жерар Депардье / Reuters

Французский актер Жерар Депарьде не признает своей вины по делу об изнасиловании 20-летней артистки в 2018 году, которое повторно открыли в 2020 году.

Как сообщает The Guardian, адвокат Жерара Депардье передал слова актера, и полностью отвергает все обвинения в адрес подзащитного после возобновления расследования.

Адвокат актера Эрве Темим заявил, что его подзащитный находится на свободе, но под надзором суда, и "полностью отвергает обвинения".

Первоначальное расследование обвинений в изнасиловании 72-летнего мужчины было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств.

Но расследование было возобновлено летом 2020, после чего в декабре было возбуждено уголовное дело. Причина возобновления дела не называется.

Молодая французская актриса и танцовщица утверждает, что Депардье дважды совершал над ней насилие во французском доме Депардье 7 и 13 августа 2018. По словам актрисы, она приходила на "неофициальные репетиции".

По словам источника, близкого к делу, Депардье является другом семьи пострадавшей.

Адвокат девушки Элоди Туайон-Хибон попросила "уважать личное пространство" ее клиентки.