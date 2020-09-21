Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября

Четвертій выпуск 4 сезона Танцев со звездами прошел 20 сентября 2020. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.
Четвертый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 20 сентября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 12 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, , Alyona Alyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.
Итоги 4 выпуска Танці з зірками 2020
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40
- Санта Димопулос и Макс Леонов - 39
- Арам Арзуманян и Тоня Руденко - 36
- Олег Винник и Алена Шоптенко - 36
- Юлия Санина и Дмитрий Жук - 35
- Сергей Мельник и Аделина Дели - 35
- Ольга Фреймут и Илья Падзина - 35
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 34
- Тарас Цимбалюк и Яна Заец - 34
- Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 30
- Позитив и Юлия Сахневич - 29
- Alyona Alyona и Юрий Гурич - 26
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Позитив и Юлия Сахневич, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Alyona Aloyona и Юрий Гурич попали в зону риска. Позитив и Юлия Сахневич получили иммунитет.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября
Из шоу Танці з зірками вылетели Alyona Aloyona и Юрий Гурич.
Танці з зірками 2020 выпуск 4 - шоу результатов 20-09-2020:
Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.