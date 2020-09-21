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Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября

21 сентября 2020, 00:30

Четвертій выпуск 4 сезона Танцев со звездами прошел 20 сентября 2020. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.

Танці з зірками 2020 - кто ушел в 4 выпуске
Танці з зірками 2020 - кто ушел в 4 выпуске / 1+1

Четвертый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 20 сентября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 12 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, , Alyona Alyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Итоги 4 выпуска Танці з зірками 2020

Танці з зірками 2020 4 выпуск - результаты
Танці з зірками 2020 4 выпуск - результаты / кадр из эфира
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40
  • Санта Димопулос и Макс Леонов - 39
  • Арам Арзуманян и Тоня Руденко - 36
  • Олег Винник и Алена Шоптенко - 36
  • Юлия Санина и Дмитрий Жук - 35
  • Сергей Мельник и Аделина Дели - 35
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина - 35
  • Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 34
  • Тарас Цимбалюк и Яна Заец - 34
  • Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 30
  • Позитив и Юлия Сахневич - 29
  • Alyona Alyona и Юрий Гурич - 26

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Позитив и Юлия Сахневич, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Alyona Aloyona и Юрий Гурич попали в зону риска. Позитив и Юлия Сахневич получили иммунитет.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября

Из шоу Танці з зірками вылетели Alyona Aloyona и Юрий Гурич.

Танці з зірками 2020 выпуск 4 - шоу результатов 20-09-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.

Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Танці з зірками новости шоу бизнеса Телеканал 1+1
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