В сети пустили слух, что The Killers изнасиловали женщину

The Killers / Instagram

Юристы группы The Killers провели "внутреннее расследование" после того, как звукорежиссер группы Чез Шерри написала душещипательную историю о том, что в команде царил женоненависнический дух, что персонал поставлял музыкантам "девочек", и что она была свидетельницей почти что группового изнасилования.

Юристы официально опровергли все ее утверждения, пишет The Guardian.

"Внимание, внимание. Это моя история. Я была техническим специалистом в крупнейшей звуковой компании в мире, когда работала с одной из крупнейших групп мира (до сих пор такой).

Я никогда не знала справедливости. Я все время о ней думаю. Пожалуйста, поделитесь моей историей о времени, проведенном с The Killers", - написала она в твиттере.

По словам Чез ее вечно смущали неприличные шуточки всей команды, тем не менее, она признала, что была единственной девушкой там. Она рассказала, что поведение главного инженера вообще не лезло ни в какие рамки - он мог на нее накричать и раскритиковать, хоть она повторяла фразу, которую до нее сказал кто-то из команды. Читайте такжеЭмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа

Больше всего ее удивило, что когда-то якобы ассистенты получали бонусами по 50 долларов за то, что нашли девченок музыкантов. что они разделись, или встретили кого-то в душе. А также, что на одном из концертов в 2009 году все тот же инженер сделал объявление, что в "гримерке А" музыкантов ждет голая женщина "для секса", и нужно записаться в список. А потом называл фамилии.

Юристы утверждают, что девушка действительно была одна, и могла наслушаться вульгарных и грубых шуток в коллективе, но по их мнению истории про вознаграждение по 50 долларов, а также "групповое изнасилование" - сильное преувеличение.

Сотрудники заведения, где проводился концерт не припомнили, чтобы в помещениях были голые женщины, которые совершали сексуальные услуги на том концерте. А девушка, единственная, которую пустили за кулисы на том концерте вообще ничего не слышала об изнасиловании или сексе с участниками группы.

Все обвинения Чез Шерри списали на впечатлительность и несмешные шуточки сотрудника, которого в итоге уволили - в 2013 году.

Группа выразила сожаление по поводу того, что Шерри "заставили чувствовать себя небезопасно и издевались в течение ее короткого времени с группой". Они заявили, что незамедлительно примут меры в отношении будущих туров, установив внешний независимый контакт с персоналом для членов группы, которые будут сообщать о "проблемах любого характера".

Черри поблагодарила, что к ее словам отнеслись серьезно, и что это может в будущем привести к изменениям во всей сфере, и порадовалась, что они нашли ту девушку, о которой она переживала.

Однако, по ее словам, она осталась недовольна некоторыми ответами и обобщениями, но не стала уточнять о чем именно.