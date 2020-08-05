УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В сети пустили слух, что The Killers изнасиловали женщину

5 августа 2020, 19:27

Звукорежиссер, которая когда-то сотрудничала с группой The Killers запустила слух о том, что они занимались сексом с женщиной во время концерта без ее согласия.

The Killers
The Killers / Instagram

Юристы группы The Killers провели "внутреннее расследование" после того, как звукорежиссер группы Чез Шерри написала душещипательную историю о том, что в команде царил женоненависнический дух, что персонал поставлял музыкантам "девочек", и что она была свидетельницей почти что группового изнасилования.

Юристы официально опровергли все ее утверждения, пишет The Guardian.

"Внимание, внимание. Это моя история. Я была техническим специалистом в крупнейшей звуковой компании в мире, когда работала с одной из крупнейших групп мира (до сих пор такой).

Я никогда не знала справедливости. Я все время о ней думаю. Пожалуйста, поделитесь моей историей о времени, проведенном с The Killers", - написала она в твиттере.

По словам Чез ее вечно смущали неприличные шуточки всей команды, тем не менее, она признала, что была единственной девушкой там. Она рассказала, что поведение главного инженера вообще не лезло ни в какие рамки - он мог на нее накричать и раскритиковать, хоть она повторяла фразу, которую до нее сказал кто-то из команды. Читайте такжеЭмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа

Больше всего ее удивило, что когда-то якобы ассистенты получали бонусами по 50 долларов за то, что нашли девченок музыкантов. что они разделись, или встретили кого-то в душе. А также, что на одном из концертов в 2009 году все тот же инженер сделал объявление, что в "гримерке А" музыкантов ждет голая женщина "для секса", и нужно записаться в список. А потом называл фамилии.

Юристы утверждают, что девушка действительно была одна, и могла наслушаться вульгарных и грубых шуток в коллективе, но по их мнению истории про вознаграждение по 50 долларов, а также "групповое изнасилование" - сильное преувеличение.

Сотрудники заведения, где проводился концерт не припомнили, чтобы в помещениях были голые женщины, которые совершали сексуальные услуги на том концерте. А девушка, единственная, которую пустили за кулисы на том концерте вообще ничего не слышала об изнасиловании или сексе с участниками группы.

Все обвинения Чез Шерри списали на впечатлительность и несмешные шуточки сотрудника, которого в итоге уволили - в 2013 году.

Группа выразила сожаление по поводу того, что Шерри "заставили чувствовать себя небезопасно и издевались в течение ее короткого времени с группой". Они заявили, что незамедлительно примут меры в отношении будущих туров, установив внешний независимый контакт с персоналом для членов группы, которые будут сообщать о "проблемах любого характера".

Черри поблагодарила, что к ее словам отнеслись серьезно, и что это может в будущем привести к изменениям во всей сфере, и порадовалась, что они нашли ту девушку, о которой она переживала.

Однако, по ее словам, она осталась недовольна некоторыми ответами и обобщениями, но не стала уточнять о чем именно.

новости шоу бизнеса изнасилование группа музыка
Сейчас вы просматриваете новость «В сети пустили слух, что The Killers изнасиловали женщину». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка
19:36
Разрушительные взрывы в Бейруте: число жертв стремительно растет, объявлен режим ЧП Видео
19:27
В сети пустили слух, что The Killers изнасиловали женщину
19:17
Реформа полиции: у Авакова хотят заменить участковых шерифами
18:50
Попытка изнасилования в поезде: в Сети идут жаркие споры насчет женских вагонов Видео
18:45
Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине
18:39
Фильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель
18:04
У Зеленского рассказали, согласился ли экс-премьер Фокин работать на переговорах в Минске
17:57
Эксперт рассказал, почему Лукашенко пошел на арест боевиков ЧВК Вагнера
17:47
Никакого ослабления карантина: Киев и 11 областей не могут "оторваться" от коронавируса Видео
17:38
"Преследуют опасность и несчастья": астролог предупредил, кому быть крайне осторожными
17:25
Disney назначил дату двойного выхода Мулан из-за коронавируса
17:22
Богохульники: на Закарпатье пара среди бела дня занялась сексом возле церкви Видео
17:12
Суд арестовал киевского террориста Видео
17:09
Выборы президента Беларуси пройдут без России: в Москве обвинили Минск в угрозах здоровью
17:06
В Киеве "обрушится" температура: синоптик назвала дату
16:54
Безжалостная декоммунизация: Дробович рассказал, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу Видео
16:50
Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками - суд
16:49
Ученые назвали самых опасных распространителей коронавируса Видео
16:32
Боярышник: польза и побочные эффекты Видео
16:23
Переговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и Фокина
16:21
"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах Видео
16:19
Автомобиль Ефремова с его ДНК был исправен на момент ДТП
16:12
Лукашенко рассказал, будет ли сотрудничать с Украиной по задержанным "вагнеровцам"
16:01
"Под 40 градусов": синоптик предупредила об "адской" жаре
15:47
Кабмин утвердил новую стратегию регионального развития Видео
15:32
Правительство перекроило правила на рынке электроэнергии Видео
15:22
В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах Видео
15:16
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
15:10
Какими будут последствия взрыва в Бейруте для Ливана и региона мнение
15:09
Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости Видео
15:06
"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан
15:06
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора
15:00
"Отравленные блины": в Киеве из-за соседки отравилась целая семья
14:51
Кошки фильм 2019: обзор экранизации мюзикла Кошки Лойд-Уэббера Видео
14:45
Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году Видео
14:39
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
14:38
GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото
14:02
Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления
13:54
Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться
13:26
Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей
13:15
Мощнейший взрыв в Бейруте попал на свадебное видео: устрашающие кадры Видео
13:13
Друг Зеленского из Квартала переболел коронавирусом Видео
13:06
Страны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона
13:00
Медитация для лучшего сна: 3 способа
12:30
"Тело ребенка в пакете из магазина и с мусором": на Днепропетровщине случилось жуткое ЧП Видео
12:18
Танці з зірками 2020 - футболист Сергей Мельник идет на шоу Видео
12:11
В России начался новый антипутинский флешмоб Видео
12:03
"Упаковали чемоданы – и туда поехали": Фарион жестко обратилась к русскоязычным украинцам Видео
12:00
Как не переедать, работая из дома: 4 простых способа Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять