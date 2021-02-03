Украинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчин

Алина Мисечко / Новый канал

На съемках реалити "У кого больше?" Алина Мисечко лепила, пекла и продавала булочки под наблюдением полуобнаженных мужчин, и чуть не потеряла от этого сознание.

Ведущая реалити "У кого больше?", которое каждую субботу показывает Новый канал, Алина Мисечко готова была впасть в обморок не из-за голых тел. Как она призналась в комментарии, она стала пекарем на Гоа. Но там, оказывается, это мужская работа, и мужчины не особо стесняются раздеваться, когда им жарко. А жара была для украинки неимоверная - около 50 градусов.

"Как только я подошла к пекарне, поняла, что придется несладко, потому что она больше похожа на какой-то сарай, – говорит ведущая. – Внутри меня встретили только мужчины. Они были практически без одежды, ведь температура в помещении достигала 50 градусов. О-о-очень жарко, потому что огромная печь и маленькая комнатка".

Алина Мисечко / Новый канал

Кроме того, девушку встретили приветливые и удивленные мужчины, одетые в "банном стиле".

"Из одежды на работниках были только полотенца, намотанные на поясе, будто это какая-то баня. Там подобное никого не смущает. Работа считается мужской, поэтому женщин рядом нет. Понимаете, как мне было некомфортно ловить на себе странные взгляды мужчин?", - говорит нам девушка.

Но деньги зарабатывать нужно, поэтому Алина согласилась на физически и морально сложную работу.

"Кроме жары там еще и грязно, – говорит ведущая. – Хлеб лежит прямо на земле. А скорость приготовления – сумасшедшая. Хотя алгоритм действий прост: месишь тесто, лепишь булочки, печешь их. Но все эти процессы должен делать самостоятельно, никто ничего не делит. Еще эти мужчины стоят над душой и контролируют каждый шаг".

Алина Мисечко / Новый канал

В процессе Алина чуть не потеряла сознание от жары и нагрузки. В таком полубессознательном состоянии работодатель отправил девушку продавать все, что она напекла за день.

Но даже после этого Алина осталась с пустым кошельком. Почему ей отказали в честно и тяжело заработанных деньгах, что привело девушку в ярость и полную разбитость.

Напомним, что новые выпуски с отважными ведущими выходят в субботу, 6 февраля, в 11:00 На Новом канале.

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