"Шикарно": звезда Квартала потрясла фигурой в откровенном наряде

Вера Кекелия / Instagram

Украинская певица и юмористка проекта Женский Квартал Вера Кекелия, которая не так давно стала мамой, взбудоражила поклонников стройной фигурой и соблазнительными формами на новом фото.

Вера Кекелия показала фото в облегающем наряде в Instagram.

"Fashion образ тореадора. 100% эксклюзив от Леси Патоки. готовимся к осенним концертам. Как вам? По-моему, роскошно;))), - написала она.

На фото Вера Кекелия в черном облегающем боди-корсете с роскошным декольте накинула наверх жакет с блестками.

Тем не менее, это не помешало певице продемонстрировать удивительную стройную и привлекательную фигуру с соблазнительными формами, которые не в силе был скрыть наряд.

Поклонники пришли в дикий восторг от фото.

Вера Кекелия / Instagram

"Мій любимий образ! Вєруся, це хана", "Афигеть, Вер)))", "Невероятная!", "Шикарно! Можно только мечтать, чтобы так преображаться со стилистами и дизайнерами", "Это вау", "Браво", - пишут в комментариях.

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