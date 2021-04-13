Звезда Улицы разбитых фонарей задержан за педофилию

Никита Струков / kino-teatr.ru

Актера Улиц разбитых фонарей Никиту Струкова задержали в Питере после повторных обвинений в педофилии

Как сообщает telegram-канал Lifeshot, со ссылкой на источники, 62-летний российский актер Никита Струков подозревается в совершении развратных действий в отношении ещё двух несовершеннолетних мальчиков.

Как оказалось, 16-летний девятиклассник из Московского района и 17-летний первокурсник колледжа в 2019 и 2020 гг познакомились со Струковым. Первого 11 сентября 2020 года Струков уговаривал обнажить половые органы и прикасался к гениталиям подростка. Тогда ему было 15 лет. А 18 октября 2019 года такое же он совершал с другим мальчиком.Читайте такжеКак защитить ребенка от педофила: рекомендации израильской полиции

По указанным фактам возбуждены еще два уголовных дела по статье 135 УК РФ. Артист задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее актер находился под подпиской о невыезде - после первого обвинения в педофилии и задержания. 62-летний звезда сериалов был задержан 25 января 2021 года по подозрению в педофилии в отношении 15-летнего мальчика, который сам обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).