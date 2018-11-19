Конец ноября – уже традиционное время в Украине для грандиозной распродажи, которая бывает раз в году и знаменуется значительным снижением цен. Интернет-магазин Мейкап также принимает участие в Черной пятнице – порадует своих покупателей скидками до 70%. Поэтому не упустите шанс воспользоваться моментом и с выгодой закупиться всем необходимым на сайте Makeup.com.ua , так как акция начнет действовать в 00.00 23 ноября и продлится несколько дней, включая КиберПонедельник.

Большой выбор, качество и быстрая доставка

За годы своего существования сайт makeup.com.ua завоевал внимание большого количества покупателей, которые отдают предпочтение товарам проверенных торговых марок, ценят высокий уровень обслуживания клиентов. В дни распродажи снижение цен ожидается на более чем 300 наименований отечественных и мировых брендов, в качестве которых можно не сомневаться. Услуга бесплатная доставка также будет действительна во весь период проведения акции.

Скидки будут распространяться на товары всех категорий, представленных в каталоге: косметику, парфюмерию, средства для ухода за волосами и кожей, товары для детей и беременных, аксессуары, приборы, подарочные наборы, маникюрные принадлежности. Но, кроме возможности экономно закупить все необходимое на пару месяцев вперед, стоит оценить элементы, которые ранее казались не сильно доступными.

Что действительно стоит купить в Черную пятницу?

К примеру, в дни распродажи можно стать обладателем профессиональной декоративной косметики, так как ценники на палетки теней, корректоров, помад, тональных основ снизятся до уровня масс-маркета. Это также касается экземпляров элитных мировых брендов, поэтому появится отличный шанс приобрести помаду от Chanel или тушь Giorgio Armani, о которых раньше только мечтали.

Стоит обратить внимание на раздел парфюмерии: хорошие ароматы обычно также и стоят, поэтому скидки до 70% на лучшие бренды духов и туалетных вод – отличный шанс дополнить свой образ изысканным, стойким ароматом. Тем более, что на нашем сайте исключен риск получить подделку. Но, рекомендуем заранее ознакомиться с нотами парфюмов в розничных магазинов, чтобы в первый день распродажи уверенно оформить заказ на действительно ваш аромат.

Выгода для каждого

Натуральная или органическая косметика, а также средства по уходу с лечебным, либо антивозрастным эффектом – будут в числе акционных продуктов. Они, как товары для ухода за детьми и будущих мам, обычно не дешевые, поэтому скидки на них будут весьма кстати, особенно, если у вас большая семья. Распродажа затронет и все необходимые мужские товары для бритья – гели, пенки, лосьоны, станки, триммеры и бритвы.

Даже если вы не большой поклонник косметических средств, то скидки до 70% на качественные приборы для укладки волос, эпиляторы, триммеры, массажеры, маникюрные инструменты, маникюрные лампы и т.п. изделия стоят того, чтобы обратить на них внимание и приобрести нужный аксессуар.