Более 350 единиц спецтехники уже полтора суток спасают Киев от снега - КГГА

Сегодня ночью, 13 декабря, коммунальная корпорация "Киевавтодор" продолжила работу по уборке улиц и дорог Киева.

Для ликвидации последствий непогоды были привлечены 363 единицы снегоуборочной техники и 73 бригады с ручной уборки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА сообщили, что "Киевавтодор" продолжает работать в усиленном круглосуточном режиме уборки улиц из-за того, что снег в столице не прекращается. Так, сегодня ночью на уборку столичных улиц от снега вышли колонны специальной техники "Киевавтодора". Всего для ликвидации последствий непогоды коммунальщики привлекли 363 единицы снегоуборочной техники и 73 бригады работников.

"Этой ночью на улицы Киева вышли колонны спецтехники. Это позволяет более эффективно убирать дороги от снега. Особое внимание мы уделяем и расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта", - отметил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев.

По его словам, коммунальщикам удалось обеспечить эффективную снегоочистку проезжих частей магистральных улиц. Это удалось благодаря работе крупных и малых колонн снегоуборочной техники, которые работали во всех районах города.

Сообщается, что к утру коммунальщики завершили очистку от снега магистральных улиц городского и районного значения. данный момент продолжаются работы на улицах местного значения. В частности, особое внимание коммунальщики уделили уборке тротуаров, подходов к подземным и наземным переходам, лестничных маршей и остановок общественного транспорта.

Из-за того, что снегопады в столице не прекращаются в течение почти полутора суток, "Киевавтодор" производит очистку улиц в круглосуточном режиме, заключили в КГГА.