До Нового года остались считанные дни, а потому наступило окончательно определиться с местом празднования. Традиционно тысячи людей соберутся в новогоднюю ночь под главной елкой страны. И к ним стоит присоединиться, ведь гостей праздника ждет невероятная атмосфера, праздничный концерт, а еще и Nemiroff искренне постарался, добавив медовой перчинки нынешним праздничным мероприятиям в Киеве!

И Софийская площадь, и улица Петра Сагайдачного уже сейчас завораживают новогодне-праздничной атмосферой. Подол поражает празднующих удивительными зверями, созданными по мотивам художницы Марии Примаченко, а украшением Софийской площади, безусловно, является главная елка Украины.

Елку-красавицу украшают тысячи игрушек, а также яркое и прекрасное северное сияние из "коллайдера". Атмосферу праздника дополняют зажигательная развлекательная программа с участием отечественных звезд и молодых исполнителей.

Видео праздничного концерта:

При любой погоде гости в теплых фуд-кортах смогут согреться и угоститься любимыми блюдами украинской кухни, согревающими напитками и сладостями для детей. Оставить себе хорошее напоминание о празднике помогут десятки стильных фотозон, а прибытие святого Николая по Днепру на лодке заставит поверить в сказку даже взрослых.

Поскольку на Подоле действо начнется раньше, чем на Софийской площади, желающие могут за один вечер посетить оба новогодних городка. А чтобы не поскользнуться, поднимаясь по Андреевскому спуску, лучше будет подняться к Михайловской площади с помощью украшенного бантом фуникулера, наслаждаясь захватывающим видом вечернего Киева.

Таким образом, всем желающим найдется место по душе, чтобы вместе с киевлянами и гостями столицы под удары колоколов, детские спектакли и праздничные выступления артистов, душистые традиционные вкусности проводить год уходящий, а также в незабываемой атмосфере теплой компании родных и друзей встретить Новый 2019 год.

Информационная справка :

Компания Nemiroff (http://www.nemiroff.vodka) была основана в 1872 году. Сегодня это ведущий мировой производитель алкоголя в Украине и один из лидеров глобального рынка, известный в 80-ти странах. Около 40% всей экспортируемой из Украины водки - производства Nemiroff.