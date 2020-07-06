От смерчей до шквалов с градом: синоптик предупредила о резком похолодании

В Украине прогнозируют смерчи и шквалы / cheline.com.ua

Во вторник, 7 июля, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Facebook, дожди в большинстве областей Украины могут переходить в сильные ливни, а во время гроз вероятные шквалы и град.

"Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, есть вероятность смерчей", - предупредила синоптик.

На Востоке, Юге и во многих центральных областях ожидается +30 +38 градусов. На Западе, похолодает до +18 +23 градусов. На Севере и в Винницкой области предполагается +24 +29 градусов, прогнозирует она.

Диденко добавила, что в Киеве в ночь на 7 июля будет сухо, тепло +20 +22 градуса.

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"А вот днем во вторник в столицу придут дожди с грозами, возможны даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться около +29 градусов. В среду, 8 июля, в Киеве существенно посвежеет, столбики термометров упадут до +22 градусов. Сильная жара на юге и востоке Украины ослабнет 9-10 июля", - резюмировала синоптик.

Напомним, ранее ученый предупредил о резком изменении климата: Украину ожидают засухи и разрушительные наводнения.