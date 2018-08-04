Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео

Как избежать инфекций при купании в водоемах.

Наши предки считали, что после праздника Ильи купаться уже нельзя – и в чем-то были правы.

В закрытых водоемах легко заразиться опасными болезнями, предупреждает врач-инфекционист Юрий Жигарев. Вероятность подхватить заразу в море или стремительной речке – на порядок меньше, чем в озере или пруду.

Инфекционные заболевания, передающиеся через воду:

кишечная палочка,

энтеровирусные инфекции,

лептоспироз,

холера,

гепатит А и др.

По словам Жигарева, первым о подхваченных инфекциях у человека сигнализирует желудок. Любые признаки желудочного расстройства – рвота, тошнота, понос, повышение температуры и т.п. – должны заставить человека насторожиться.

Читайте такжеГнездо разврата. В казахстанском фитнес-клубе сотрудники устроили "групповуху" в бассейне: видео«Обезопасить себя можно, но риск всегда существует, – предупредил врач-инфекционист. – Чтобы этот риск снизить, нужно, во-первых, мыть руки где угодно и когда угодно – чем больше, тем лучше, во-вторых, фрукты-овощи покупать только в санкционированных для этого местах, и, наконец, купаться только там, где вы точно уверены, что там безопасно».

Что касается песка на пляже, то с ним ситуация лучше: его «стерилизуют» солнечные лучи.