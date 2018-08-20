Ученые назвали вредную привычку, которая ведет к одиночеству

Недостаток сна ведет к одиночеству. / Фото: doc-tv.ru

Людям, которые мало спят, грозит одиночество.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Беркли. Причем они уверяют, что одиночеством от недосыпания можно заразиться.

Люди, которые не высыпаются, стараются держать особняком и избегают контактов с другими людьми.

Исследования мозговой активности подтвердили выводы ученых: у тех, кто мало спит, активизируется зона мозга, которая анализирует потенциальную угрозу со стороны других людей, а та, что отвечает за социальные контакты – наоборот, становится менее активной.

Что касается опасности "заразиться", то ученые объяснили: даже если просто наблюдать за невыспавшимися людьми – можно почувствовать себя одиноким.

Ранее психолог посоветовала, как получить сладкие сны. Перед тем, как уснуть, нужно думать о том, что приятно будоражит, отметила эксперт.

А исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.