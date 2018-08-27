Опасности последних дней лета: астролог рассказал, что нельзя делать

27 августа 2018, 06:34

Эксперт посоветовал, как лучше провести последнюю неделю августа.

астрология

В последние дни лета лучше отказаться от полетов на самолете и воздержаться от длительных дальних путешествий на машинах, потому что есть опасность ДТП. Об этом в комментарии "Главред" рассказал астролог Влад Росс. 

"Особенно опасный период будет с 26 по 29 августа. Лучше отложить поездки на это время", - отметил Росс.

Читайте такжеСтали известны самые рисковые знаки Зодиака"Также вблизи полнолуния, 26 августа, есть опасность измен, различных драматических ситуаций, поскольку будет проецироваться планета Нептун. А это всегда иллюзии, обман, раскрытие каких-то тайн. В это время мужчины и женщины могут неожиданно узнать, что им "наставили рога", - добавил астролог.

В то же время последняя неделя лета может быть успешной для тех, кто не боится рисковать.

"Вблизи 27 августа, когда Марс из ретроградного пойдет в прямое движение - это хороший момент для бизнесменов, когда можно ловить удачу за хвост. С 26 по 28 августа можно многое в жизни ставить на карту успеха, рисковать, даже пробовать себя в игре и побеждать", - рассказал эксперт.

Также это благоприятный период для подписания договоренностей, заключения сделок, в том числе по недвижимости, в бизнесе гарантирован.

Читайте также"Умеют сколотить состояние и добиться успеха": назван самый амбициозный знак Зодиака"Заключение ярких сделок, осуществление величайшего партнерства будет 30-31 августа, то есть в последние дни месяца сами звезды будут благоприятствовать тому, чтобы в это время создать какое-то содружество. Также это хорошие даты для бракосочетаний", - отметил Росс.

Кроме того, если вы планируете совершить какие-то крупные покупки в августе, то лучше это сделать 30-31 числа. Но это не лучшее время для покупки автомобиля, велосипеда, байка и других средств передвижения, резюмировал астролог.

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астролог гороскоп август Влад Росс
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