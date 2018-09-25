Безысходность, безысходность. Сеть "вспыхнула" из-за предсмертных предсказаний Стивена Хокинга о конце света

25 сентября 2018, 22:58

"Целый мир провалился к твоим ногам / Но тебе на него плевать, потому что мы все умрем".

Хокинг
Стивен Хокинг / Reuters

Легендарный британский физик-теоретик, а также писатель-популяризатор науки Стивен Хокинг незадолго до своей смерти заявлял о том, что человечество должно направить свои силы на освоение космоса и "исход с Земли".

Во всяком случае, именно такая информация активнейшим образом распространяется по всемирной Сети. Хокинг якобы утверждал, что изменения климата Земли непременно повлекут за собой трагические последствия, поскольку точка бифуркации (невозврата − "Главред") уже пройдена. Человечество вообще никак не сумеет восстановить разрушенную им экосистему Земли.

Средняя температура на планете, как якобы полагал Хокинг, будет стремительно повышаться, пока не достигнет 300 градусов по шкале Цельсия. Плюс поверхность Земли будет постоянно бомбардироваться кислотными дождями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть "разрывало" от сообщений о конце света из-за планеты Нибиру.

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природа Земля экология конец света Стивен Хокинг
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