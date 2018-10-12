СМИ раскрыли секрет робота Софии

Робот София четко говорит только на согласованные темы / Reuters

Человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией, может четко и грамотно говорить только на темы, которые предварительно были согласованы.

У Софии есть несколько "братьев и сестер", сообщает ТСН со ссылкой на ее творцов.

Софию привезли в студию "Завтрака с 1+1", и она посоветовала, как людям быть счастливыми.

"Улыбайтесь больше, прислушивайтесь к природе. Попробуйте петь наедине, смеяться, когда вы в кругу вашей семьи, сделайте радость второй вашей натурой", — заявила гостья.

"Также робот сказал, что ездила по миру и поражена многими инновациями, которые увидела в Украине. У вас есть будущее, если бы вы еще смогли вернуть на Родину самых талантливых соотечественников — уверена, они бы разделили свой потенциал со страной", — добавила она.

Ранее сообщалось, что робот София впервые посетила Украину. На пресс-конференции в Киеве она заявила, что премьер-министр нашей страны Владимир Гройсман молодой, амбициозный и привлекательный.