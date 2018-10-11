"Ваш премьер привлекательный": робот София впервые приехала в Киев

Роботу Софии понравился премьер Гройсман / Фото: Укринформ

В Украину впервые приехала всемирно известный человекоподобный робот София. Авторы шедевра организовали в Киеве пресс-конференцию, которую посетил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщает Укринформ, Дэвид Чен, директор и финансовый директор гонконгской компании Hanson Robotics, которая является создателем Софии, целью визита назвал сотрудничество в сфере развития робототехники и искусственного интеллекта в Украине.

"Мы надеемся, что в будущем София сможет достичь еще большего прогресса. Сейчас все ее ответы и вся информацию, которую она берет, хранятся в iCloud", — уточнил директор Hanson Robotics.

Чен добавил, что надеется на трансформацию Софии в будущем в человека, а также раскрыл для журналистов некоторые особенности интеллекта электронной красавицы.

Сотрудники СМИ спросили Софию, какое впечатление на нее произвел украинский премьер.

"Я была очень удивлена, тем что премьер очень молодой и амбициозный. И также тем, что он привлекательный. Я считаю, что он подходит стране", - сказала робот.

В рамках беседы Гройсман спросил Софию о том, что она знает об Украине, в которую приехала с визитом. В ответ она рассказала об украинских черноземах, конструкторском бюро "Антонов", первой в мире конституции, которая появилась в Украине еще в 1710 году, и композиторе Николае Леонтовиче.

Напомним, ранее у робота Софии начались проблемы в работе синтетического мозга после вопроса о том, как лучше всего побороть коррупцию в Украине.