"Самоубийством тут не пахнет": астролог раскрыл подробности трагедии в Керчи

20 октября 2018, 07:11

Эксперт считает, что Владислав Росляков просто хотел прославиться.

Подозреваемый в теракте Владислав Росляков, 2000 года рождения
Подозреваемый в теракте Владислав Росляков / 112

Астролог Влад Росс рассказал, что говорят о керченском стрелке звезды.

"В день, когда произошла трагедия в Керчи, 17 октября, проявлялся весь негатив, который только мог проявляться. Если рассматривать ситуацию с точки зрения звезд, то в этот день действовали разрушительные, дьявольские силы. В такое время существенно повышается опасность непредвиденных ситуаций и активизируются люди с психическими отклонениями.", - отметил астролог.

Эксперт проанализировал дату рождения керченского стрелка Владислава Рослякова. "Если исходить из его даты рождения – 5 июня 2000 года, - то 17 октября 2018 года звезды усиливали в нем желание достижения славы и признания. Кстати, в этом контексте интересно и его имя. Владислав – это человек, который любит, чтобы его проставляли, хвалили, превозносили", - сказал он в комментарии Uaportal.

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В то же время астролог опроверг возможность самоубийства Рослякова.

"Самоубийством тут не пахнет. В его натальной карте я не вижу абсолютно ничего суицидального", - резюмировал Росс.

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Влад Росс теракт в Керчи Владислав Росляков
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