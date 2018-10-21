Сами себе на уме: женщины под какими знаками Зодиака самые безответственные

21 октября 2018, 05:45

Женщины, рожденные под знаком Рак, нередко ветрены и непредсказуемы.

Женщины, рожденные под тремя знаками Зодиака, являются самыми безответственными
Женщины, рожденные под тремя знаками Зодиака, — самые безответственные / rabstol.net

Женщины, рожденные под тремя из 12 знаков Зодиака — Рак, Весы, Рыбы — являются самыми безответственными.

Рожденным под этими знаками представителям слабого пола свойственна нерассудительность, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Раки часто "сами себе на уме", иногда совершенно забывают соблюдать общепринятые нормы поведения и не обращают внимание на чувства других. Люди, рожденные под этим знаком, нередко ветрены и непредсказуемы. 

"… очень любят давать обещания просто для того, чтобы поскорее скинуть груз переживаний по какому-то вопросу. Они просто забывают то, что обещали вам, потому что преследуют только собственные интересы", — говорится в материале.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки ЗодиакаЖенщинам-Весам не чуждо чувство ответственности, но они никогда не откажутся от возможности ничего не делать. Представители этого знака безответственны только тогда, когда могут себе это позволить.

"Если у вас есть знакомые представительницы этого знака, будьте готовы, что такие дамы обязательно в нужный момент проявят беспринципность и закроют глаза на обязанности", — предупредило издание.

Рыбы не хотят делать что-то по расписанию и обязательно будут перекладывать ответственность на других в любой удобной ситуации. Рожденные под этим знаком люди иногда строят из себя невинных жертв, когда им говорят, что они не правы, постоянно находят какие-нибудь отговорки своим промахам.Ранее астролог Влад Росс дал подробный прогноз на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, в октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.

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рак гороскоп Зодиак весы Рыбы
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