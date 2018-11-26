Венгрия еще попьет кровушки Украине: астролог рассказал о судьбе Закарпатья

Венгрия не решится аннексировать Закарпатье

Пока премьер-министр Орбан у власти в Венгрии, вопрос Закарпатья не будет разрешен. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Конфликт между Украиной и Венгрией из-за Закарпатья пока что не находит путей разрешения. На действия Будапешта существенно влияет Путин, и на все процессы, которые инициируют венгры на Закарпатье, и на их соответствующее поведение в отношении Украины на международной арене, даются громадные деньги", - рассказал он.

Читайте такжеЯнуковичу и не снилось: астролог рассказал, как Порошенко будет фальсифицировать выборыАстролог исключил вероятность аннексии Закарпатья Венгрией по примеру Крыма и Донбасса.

"Не стоит опасаться, что Венгрия пойдет путем России по отношению к украинским территориям, и что Закарпатье постигнет та же участь, что Крым или Донбасс. Это просто невозможно, пока Венгрия является членом Евросоюза и НАТО. А выйти из них – это слишком большая цена для Будапешта", - отметил Росс.

По словам эксперта, пока Орбан у власти в Венгрии, этот конфликт не будет разрешен.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – это очень противоречивый политик, который еще попьет кровушки Украине. Нам нужно просто набраться терпения и дождаться, когда он уйдет от власти. Этот политик – просто марионетка Кремля. Ситуация, подобная нынешней, будет и дальше сохраняться, собственно, до тех пор, пока будет продолжаться спонсирование Орбана деньгами Кремля", - рассказал астролог

Кроме того, ситуация на Закарпатье существенно не изменится до тех пор, пока не будет избран новый президент Украины, уверен Росс. "Порошенко – это не тот человек, который в силах решить эту проблему", - добавил эксперт.

Читайте также"Тяжелая болезнь": астролог спрогнозировал, когда Путин покинет пост президентаАстролог также исключил вероятность кровопролития на Закарпатье.

"Плутон все дальше и дальше отходит в гороскопе Украины, а Плутон – это символ войн и конфликтов. Окончательно он уйдет в 2020 году, и с этого времени начнет складываться более благоприятная ситуация в нашей стране", - резюмировал он.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.