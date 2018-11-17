Черные дни 2018 года: нумеролог предупредила об опасном периоде с 17 ноября

С 17 ноября по 7 декабря - ретроградный Меркурий

С 17 ноября начинаются "черные дни" - самое напряженное время в ноябре-декабре 2018 года, рассказала известный нумеролог Людмила Савина.

"Период с 17 ноября по 7 декабря 2018 года находится под влиянием ретроградного Меркурия. Меркурий – планета, которая среди других оказывает одно из самых сильных влияний на нашу жизнь. Меркурий бывает ретроградным три раза в год в течение около трех недель", - отметила эксперт.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаНумеролог предупредила, что в это время не стоит начинать новые дела и проекты, регистрировать фирмы, общества, фонды, оформлять сделки, знакомиться с деловыми партнерами. Может оказаться, что новое знакомство будет непродолжительным или приведет к потерям.

"В такие периоды у людей ослабевает внимание, усиливается рассеянность, снижается реакция. Считается, что во время ретроградного Меркурия человек как бы не видит ситуацию полностью. Она кажется ему весьма притягательной и заманчивой, но целиком он ее увидит лишь тогда, когда планета вновь обретет прямое движение. В этот период может быть сложнее донести собеседнику свои идеи, так что в эти дни не стоит планировать важных совещаний, презентаций и рекламных акций, а лучше ограничиться повседневными контактами", - рассказала Савина.

Астролог предупредила, что в это время могут теряться документы, вкрадываться ошибки. Возможны задержки в вопросах подписания, выдачи или оформления любого вида документации. Чаще теряются мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Ломается техника, средства связи дают сбои. Ухудшается работа транспортных компаний, почты, курьерских служб.

Читайте такжеПоколение "Взлет": астролог рассказала, кому повезет в 2019 году"Лучше отказаться в период ретроградного Меркурия от приобретения дорогостоящих вещей – особенно автомобиля и электронной техники. В этот период желательно не брать и не сдавать в аренду помещение, не переезжать в квартиру, дом, офис, не производить обмен, так как возможны задержки, обманы и препятствия. Поездки, особенно короткие, могут отложиться или могут быть какие-то заминки. По возможности отложите путешествия, если же это невозможно, то лучше спланировать все заранее", - добавила Савина.

Также в период с 17 ноября по 7 декабря желательно легче относиться ко всем обещаниям – их будет сложно исполнить. Важные и серьезные решения эксперт советует отложить до тех пор, пока Меркурий не выйдет из ретроградного состояния.

В то же время, для людей, рожденных в период ретроградного Меркурия, этот период принесет массу приятных сюрпризов. "Перед ними открываются все двери и появляются много возможностей. В этот период они – везунчики", - резюмировала нумеролог.