Диетолог посоветовала, как стоит питаться зимой

В зимний период нельзя отказываться от жиров, подчеркнула эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что зимой человеку стоит есть более калорийную пищу, поскольку организму нужно тратить много энергии на обогрев.
В зимний период необходимо есть приготовленные овощи, достаточное количество каш, рассказала эксперт Обозревателю.
"Нам зимой нужно согреться… Мы на обогрев организма тратим больше энергии. Еда должна быть калорийной, но не в такой степени чтобы набирать вес…", — отметила собеседница.
По ее словам, "свежие овощи — достаточно охлаждающая еда, если их кушать, холодней будет изнутри". "...Должно быть достаточное количество каш, потому что каши — энергетическая еда, которая позволяет поддерживать уровень энергии, добавляет витамины и минералы", — заявила Фус.
Диетолог подчеркнула, что зимой нельзя отказываться от жиров. "Мясо, рыба, птица, яйца — все остается, что мы ели...", — сказала эксперт.
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