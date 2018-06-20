Ученые нашли "предохранитель" от злоупотребления калорийной едой

Американские ученые из Чикагского университета и Университета штата Огайо провели серию экспериментов и выяснили, что использование китайских палочек позволяет формировать особый механизм удовольствия от поедания пищи, что способствует более здоровому отношению к еде и защищает от злоупотребления калорийными продуктами.

Употребление пищи маленькими кусочками освобождает человека от гедонистической адаптации — привыкания к позитивным ощущениям от еды, пишет MedikForum со ссылкой на специалистов.

"… группе из 68 человек предлагалось по-разному есть попкорн — как руками, так и при помощи китайских палочек. Оказалось, что большее удовольствие люди испытывали, когда употребляли жареную кукурузу палочками", — выяснили исследователи.

По их данным, участники эксперимента "обращали внимание на каждое ядро попкорна, что делало их чувство удовольствия от еды гораздо более интенсивным".

Также ученые экспериментировали с питьем воды, которую следовало выпивать то залпом (примерно стакан), то маленькими глотками. "Именно неторопливая манера питья приносила добровольцам большее удовольствие", — говорится в статье.

Ранее ученые Медицинской школы Бостонского университета (США) под руководством доктора Pичapда Дэвида Уейнфopда пришли к выводу, что употребление острой пищи эффективно помогает решить проблему чрезмерной тяги к сладкому.