"Лучше дефолт": астролог рассказал, как МВФ "имеет" Украину

30 ноября 2018, 06:36

МВФ не занимается излечением Украины, он способствует лишь тому, что наша страна остается "наркоманом", уверен Влад Росс.

МВФ
Сотрудничество между МВФ и Украиной продолжится при любом положении – и при мирном, и военном, считает астролог Влад Росс / ru.slovoidilo.ua

Звезды говорят, что кредит МВФ Украина получит в этом году в любом случае, даже если у нас будет действовать режим военного положения. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Фонд никуда не денется, потому что наша страна выполнила "домашнее задание"  – приняла государственный бюджет на 2019 год. Соответственно, сотрудничество между МВФ и Украиной продолжится при любом положении – что при мирном, что при военном. Хотя Фонд даст меньше денег, чем Порошенко потратит на выборы. И при этом часть денег, как обычно, благополучно украдут и поделят между собой", – отметил Росс.

Читайте такжеЯнуковичу и не снилось: астролог рассказал, как Порошенко будет фальсифицировать выборыПо словам астролога, положение звезд в гороскопе Украины говорит о том, что нашей стране лучше вообще не брать кредитов МВФ.

"Лучше уж уйти в глубокий дефолт, чем постоянно сидеть "на игле" МВФ. Такое сотрудничество не принесет нашей стране ничего хорошего. Ведь если наркоман, испытывающий ломку, лежит в больнице, а ему дают очередную дозу, чтобы ему в данный момент не было плохо, это не излечивает его в целом, а приносит лишь кратковременное облегчение. Так и МВФ не занимается излечением Украины. У него своя личная выгода в этом деле, поэтому он способствует лишь тому, что Украина остается "наркоманом", не способным прожить без очередной "дозы" – транша МВФ", – рассказал он.

Росс считает, что Украине следует обратить внимание на опыт Польши.

"Поляки сделали правильно, отказавшись раз и навсегда от кредитов МВФ, когда поняли, что их просто "имеют". От такого решения Польша только выиграла: у нее расцвела экономика и сохраняются самые высокие темпы экономического роста в Европе. Убежден, что и Украине стоит последовать примеру наших соседей – поляков – и отказаться от сотрудничества с МВФ", – резюмировал эксперт.

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