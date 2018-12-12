Стали известны самые ворчливые знаки Зодиака

Пять знаков Зодиака — самые ворчливые / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака пять — Козерог, Стрелец, Овен, Близнецы и Водолей — являются самыми ворчливыми.

Люди, рожденные под этими знаками, вечно чем-то недовольны, сообщает Joinfo.ua.

Козероги часто жалуются на работу, знакомых, власть и еще много чего и аргументируют свое недовольство. Они усложняют себе жизнь негативными комментариями, серьезно портят репутацию. Козероги со временем учатся контролировать желание поворчать и жаловаться.

Стрельцы любят оказываться в центре внимания и пытаются привлекать его любыми способами — иногда шуткой, а иногда и злой критикой. Представители этого знака любят, чтобы их слушали и часто раздувают споры с людьми, которые с ними не согласны.

Овны не просто жалуются, а закипают. Они никогда не смолчат, если что-то идет не так, как им нужно. Рожденные под этим знаком люди вкладывают в возмущение столько личной силы и энергии, что окружающие заражаются их идеями.

Близнецы понимают, что любая ситуация может спровоцировать хорошие и плохие последствия, но все равно будут жаловаться на негатив еще даже до того, как он реально проявится. Из-за ворчливости некоторые окружающие начинают считать Близнецов пессимистами.

"...на деле, этот знак Зодиака не только жалуется, но и настраивает других людей, чтобы они помогали ему предотвратить такое (негативное — Ред.) развитие событий", — отметило издание.

Водолеи хорошо разбираются в мотивации и психологии окружающих, понимают, что люди могут ошибаться, но не станут что-либо предпринимать для того, чтобы кто-то не оступился. Представители этого знака, скорее всего, займут позицию "ну я же предупреждал, а вы меня не слушали" и не приложат усилия для исправления ситуации. Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.