Какой президент подходит для Украины: астролог сравнила гороскопы страны и кандидатов

19 декабря 2018, 06:40

Эксперт сравнила шансы Зеленского, Вакарчука, Порошенко и Тимошенко.

Зеленский и Вакарчук
Астролог оценила совметимость гороскопов Зеленского и Вакарчука с Украиной / 112 Украина

Украинский астролог Людмила Халанская проанализировала совместимость гороскопа Украины с гороскопами кандидатов в президенты, а также выяснила, насколько каждый из них полезен, и может себя проявить в отношении Украины.

В комментарии "Главреду" астролог дала оценку двум кандидатам, которые претендуют на пост президента Украины – Юлии Тимошенко и Петру Порошенко, и двум известным личностям, которые вероятно будут бороться за кресло президента – Святославу Вакарчуку и Владимиру Зеленскому.

Что касается Петра Порошенко, то астролог считает, что общих точек в гороскопах страны и кандидата не много.

"Негативных позиций больше, чем позитивных. Присутствует две яркие особенности: 1) страна дает кандидату гораздо больше, чем кандидат стране; 2) появление кандидата в качестве президента было возможно именно в данный исторический момент", - считает эксперт.

По словам Халанской, Порошенко может принести больше негатива стране: он использует менталитет страны как рычаг управления ею, а также несет сдерживающий и временами разрушительный фактор для экономики, материального состояния Украины.

"Способы действия, выбор стратегии кандидата в целом идет во вред физическому и эмоциональному состоянию народа. Также единство целей, общая направленность деятельности кандидата и страны, осложненная скрытыми, тайными, обманными устремлениями кандидата. Кроме того, несет вред и его способность возглавить и держать в повиновении страну, адаптировав для этого юридическую базу. Единство целей, общая направленность деятельности кандидата и страны, осложнена скрытыми, тайными, обманными устремлениями кандидата", - проанализировала гороскопы страны и Порошенко астролог.

Читайте такжеПутин уже "гибридно" захватил Беларусь - астрологОднако, у действующего президента, по мнению Халанской, есть и позитивные моменты: например, Порошенко расширяет контакты страны с мировым сообществом благодаря личным качествам. 

К слову, конец взаимоотношений Порошенко со страной, заверяет эксперт, будет резким и скандальным – ровно, как и его начало на фоне драматических событий.

Для Юлии Тимошенко у астролога более радужный прогноз – эксперт отметила, что этот кандидат очень заинтересован в Украине, страна буквально притягивает ее.

"Кандидат способен дисциплинировать, контролировать и регламентировать жизнь в стране, он активно стремится к этому. Однако, расточительность и материальные аппетиты кандидата могут серьезно сказаться на финансовом и прочем материальном положении Украины. Кроме того, любая активность кандидата в отношении страны будет подразумевать также личную выгоду и удовлетворение собственных целей. Кандидат весьма находчив и неординарен в партнерстве с Украиной, может вносить новые, нетривиальные предложения. Также самореализация кандидата неразрывно связана с устремлениями Украины, но не способствует раскрытию потенциала Украины, часто мешает ему. Кандидат наиболее успешен в качестве серого кардинала, в закулисной, закрытой сфере или при поддержке влиятельных покровителей", - проанализировала совместимость гороскопов Тимошенко и Украины эксперт.

О том, что Украина пока не готова к изменениям, которые может принести Святослав Вакарчук, астролог смело заявила после анализа гороскопа страны и этого кандидата.

По мнению Людмилы Халанской, основная деятельность Вакарчука будет направлена на улучшение материальной базы страны, иногда излишне жестко и прямолинейно, что неизменно будет вызывать сопротивление. Также Вакарчук – абсолютный патриот, и он будет использовать свое влияние на благо народа.

Читайте такжеСерьезное предупреждение: астролог рассказал, кому в 2019 году грозят удары судьбы"В то же время возможно эмоциональное неприятие социальной программы кандидата со стороны части населения. И вместе с тем готовность страны к сотрудничеству и совместной работе над осуществлением этой программы", - отметила астролог.

Эксперт заверила: Вакарчук в первую очередь на посте президента будет заботиться о здоровье нации, образе жизни людей, условиях работы, повседневной эстетике, будет заниматься развитием науки и мировых технологий в стране, а также - опираться на законодательство в любых сделках.

Однако, самым сложным пунктом, считает Халанская, является трансформация власти.

"Самая сложная позиция: переформатирование системы будет даваться кандидату крайне трудно, с препятствиями и противостояниями. Но и это в итоге найдет поддержку у большинства населения", - отметила астролог.

Но, несмотря на то, что Вакарчук сможет принести много положительного Украине, Халанская заметила, что точек соприкосновения гороскопов кандидата и страны мало, будто они с разных планет.

"Кандидат явно опережает время. Лет через 10 – 15 его президентство или иная форма участия в становлении страны будет в самый раз, особенно если предположить, что страна к этому времени претерпит изменения, заложенные в ее гороскопе", - подытожила астролог.

Полноостью отсутствуют негативные показатели и несовместимости в сравнении гороскопов страны и Владимира Зеленского.

По словам астролога, Зеленский может сделать страну более дисциплинированной, законопослушной, ответственной, практичной, а также проявит достаточную строгость, жесткость в управлении, в связи с чем не будет приятен части населения.

Читайте такжеКарьерное падение и прогрессирующий алкоголизм: астролог предостерег Луценко"В законодательные и переговорные процессы будет вносить новаторство, неожиданный и нетрадиционный подход. Также возможны нереалистичные, фантазийные планы и проекты. Зеленский хорошо чувствует потребности страны, понимает ее сущность, находится с ней на одной волне, однако его эмоциональная оценка событий часто противоположна господствующей в обществе", - считает Халанская.

Кроме того, Зеленский – единственный из кандидатов, кто способен принести успех и добавить влиятельности государству, укрепить его материальное положение, а также сможет сформировать новую национальную идею, оптимизировать существующие политические настроения.

Также астролог предполагает: если он не станет президентом, его деятельность всегда будет оппозиционной к власти.

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